نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مما يجعل كثيرين مهتمين بمعرفة موعد عيد الفطر المبارك 2024 بالسعودية، لا سيما أنها تعتبر قبلة المسلمين حول العالم، لارتباطها بموعد الحج.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إجازة عيد الفطر المبارك

وقالت وزارة الموارد البشرية: “إن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، 8 أبريل 2024م، ولمدة أربعة أيام”.

موعد العطلة الرسمية في المملكة

وأعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، موعد إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين بالقطاعين الخاص وغير الربحي، التي تبدأ بنهاية دوام الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل، وتستمر لمدة 4 أيام، على أن يبدأ العمل يوم الأحد 14 أبريل.

وأضافت الوزارة السعودية، أنّ قرار العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، يجب على صاحب العمل التقيد به، وفقًا لما ورد بالفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.