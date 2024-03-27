نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع برلمانيين أمريكيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، أمس، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي النائب مايكل روجرز، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب سالود كارباجال، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب فيرونيكا اسكوبار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

من جهة ثانية، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهاب الدين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.