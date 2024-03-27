نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الثلاثاء، مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية للعام الحالي.

وأشارت «الموارد» إلى أن الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية أخذًا في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 4/ 7/ 1445هـ الذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل.

كما أشارت الموارد، إلى أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج) التي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الـ25 من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.