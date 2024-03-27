نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الخرج يؤكد على ضرورة التوعية للحد من الهدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز على أهمية حفظ النعمة، وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر.

وقال خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة ناصر الدوسري وأعضاء مجلس الإدارة: يجب المحافظة على النعم، من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع.

واستمع محافظ الخرج إلى شرح مفصل عن الجمعية وأهدافها الرئيسية في الحفاظ على النعمة من خلال العمل على تثقيف وتوعية المجتمع للوصول إلى ثقافة مستدامة للحفاظ على النعمة بطرق وأفكار مبتكرة، كما اطلع على مشروع الصائمين بالمحافظة.