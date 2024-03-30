أحمد جودة - القاهرة - موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445 في جميع المراحل الدراسية، من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية بالسعودية في مايو القادم، ليحصل عقب انتهاء الاختبارات النهائية جميع الطلاب والمعلمين على إجازة آخر العام، حيث ستبدأ الإجازة الصيفية لمدة شهرين متتاليين.

موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام

تعرف على موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية



من المقرر أن تبدأ الاختبارات التحريرية النهائية 1445 بالسعودية في يوم 29 من شهر ذي القعدة 1445، وستستمر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الموافق 10 شهر يونيو 2024، ليحص عقب ذلك الطلاب على إجازة آخر العام لمدة تتجاوز شهرين.



موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام



قبل الاختبارات النهائية تعرف على إجازات أخرى حصل عليها الطلاب

بالنسبة للإجازات المتبقية في الترم الثالث 1445، فقد حصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت من يوم 18 رمضان الموافق 28 مارس 2024 الماضي، سيتمتع الطلاب أيضا بإجازة نهاية الأسبوع المطولة من يوم 23 شوال 1445 حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1445، وفي النهاية سيحصل الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي التي ستبدأ في الرابع من شهر ذي الحجة 1445.