انت الأن تتابع خبر تسمح المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيم السوداني باصدار تأشيرة زيارة لهؤلاء الاقارب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تقدماً في سياستها الهجرية، حيث تسمح المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيم السوداني باصدار تأشيرة زيارة لهؤلاء الاقارب ، يتيح هذا الإعلان للمقيمين إصدار تأشيرات زيارة لأقاربهم، مما يعزز التواصل الأسري والاجتماعي بين الأفراد.

يعكس هذا القرار التفاعل

لإيجابي مع احتياجات وتطلعات المجتمع المتنوع، ويعزز روح التسامح والتعاون بين الدول والشعوب، هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز العلاقات الإنسانية وتسهيل التفاعل بين مختلف أفراد المجتمع العربي.

التقديم لزيارة الأقارب ذوي الدرجة الأولى والثانية

من خلال هذا الإعلان، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فرصة جديدة للمقيمين السودانيين لزيارة أقاربهم في المملكة العربية السعودية.

يتمثل هذا القرار في السماح بإصدار تأشيرة زيارة للأقارب من الدرجة الأولى، مما يشمل جميع الأقارب ذوي الدرجة الأولى مثل الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والأزواج.

تم تحديد الأقارب المشمولين بهذا القرار، وهم الأقارب ذوي الدرجة الأولى، ويشملون جميع الأشخاص المدرجين سابقًا، يُتاح للمقيمين السودانيين الآن الفرصة لزيارة أحبائهم في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتنظيم وتسهيل دخول الزوار وضمان أمان البلاد، ويُشدد على أهمية تقديم الطلبات للزيارة العائلية، مما يعزز التواصل العائلي ويسهم في تعزيز الروابط الأسرية.

هذا ويُشير الإعلان أيضًا إلى إمكانية تقديم مواطني المملكة السعودية طلبات تأشيرات زيارة لأفراد عائلاتهم من الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، يُشدد على أهمية تقديم الطلبات برفقة الوثائق الداعمة التي تثبت درجة القرابة، مثل شهادات الميلاد أو شهادات الزواج أو شهادات الوفاة.

كم تكلفة الزيارة العائلية للسودانيين؟

تكلفة الزيارة العائلية للسودانيين إلى المملكة العربية السعودية تعتمد على مدة الزيارة المرغوبة، وفقًا للرسوم المعلنة لعام 2024، الرسوم المحددة هي كالتالي:

تأشيرة زيارة عائلية لمدة شهر: 300 ريال سعودي.

تأشيرة زيارة عائلية لمدة ثلاثة أشهر: 1200 ريال سعودي.

تأشيرة زيارة عائلية لمدة ستة أشهر: 2400 ريال سعودي، تلك الرسوم تشمل تكاليف الحصول على تأشيرة الزيارة وتعتبر مساهمة في تمويل وتطوير خدمات الهجرة والزيارة داخل المملكة.

من هم الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية؟

الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية تشمل عدة فئات من العائلة يمكن للمقيمين استقبالها عبر استخراج تأشيرة زيارة عائلية، الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية تشمل:

الزوج أو الزوجة.

الأخت أو الأخ.

الأب أو الأم.

الابنة أو الابن.

العم أو العمة.

الوالد أو الوالدة.

والد الزوجة أو والدتها.

حيث تُعزز هذه السياسة التواصل العائلي وتمكين المقيمين في المملكة من استقبال أفراد أسرهم لزيارتهم والتفاعل العائلي.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية تتضمن:

الاستقدام مع الأخت أو الأخ: في حالة الاستقدام للأخت، يجب أن يتم الاستقدام مع أحد أفراد العائلة، سواء كان ذلك أخاً أو أختاً.

العمر المسموح به: لا يجوز استقدام أبناء تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

الابنة مع الوالدين: في حالة استقدام ابنة، يجب أن تكون برفقة أحد الوالدين.

الزوجة الواحدة في حالة الزيارة لأكثر من زوجة: في حال كان المستقدم يرغب في استقدام أكثر من زوجة، يُسمح باستقدام زوجة واحدة فقط.

تأشيرة إقامة صالحة وعملية: يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه تأشيرة إقامة صالحة في المملكة، ويكون قيد العمل.

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر لكل من المقيم ومقدم الطلب صالح الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ استخراج التأشيرة.

التقديم باللغة العربية: يجب كتابة بيانات الطلب باللغة العربية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية تشمل:

صورة شخصية للفرد الذي ينوي القيام بالزيارة.

نسخة من جواز السفر الخاص بالشخص الذي يقوم بالزيارة العائلية.

يتم استخراج مستند التأشيرة من خلال وزارة الخارجية السعودية، وهو يُعد وثيقة رسمية ضرورية لتقديم طلب الزيارة العائلية.

هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن للسودانيين 2024؟