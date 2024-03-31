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رياض - احمد صلاح - إجراء عاجل للسلطات السعودية يخص المسجد النبوي تبنت السلطات السعودية إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن والسلامة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث تأتي هذه الخطوات في إطار التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة للمصلين وزوار المسجد النبوي الشريف.

كما يأتي هذا الاهتمام المستمر

بالأمن والسلامة كجزء من التزام السعودية بضمان حرية الممارسة الدينية وحماية المقدسات الإسلامية وتبرز هذه الإجراءات العاجلة أهمية الاستجابة الفعالة للتحديات الأمنية وضمان الراحة والأمان للزوار والمصلين في هذا المكان المقدس.

عاجل للسلطات السعودية توضح إجراءات يخص المسجد النبوي

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمة التسجيل للمعتكفين عام 1445هـ من خلال تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية كما يتيح هذا التطبيق للراغبين في الاعتكاف التسجيل بسهولة ويسر، مما يسهل عليهم تنظيم زيارتهم واستفادتهم من فرص العبادة في المسجد النبوي كما تأتي هذه الخدمة في إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للحجاج والمعتكفين، وضمان تجربة دينية ميسرة ومريحة لهم في مكة المكرمة.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس، تتيح هذه الخدمة للمعتكفين التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط الضرورية التي يجب مراعاتها أثناء الاعتكاف بالمسجد النبوي كما يسهم هذا التوفير في تحقيق النجاح المأمول من أجل شعيرة الاعتكاف، من خلال توفير الوسائل اللازمة لتسهيل عملية التنظيم والإرشاد للمعتكفين، وضمان استفادتهم الكاملة من فترة الاعتكاف بالمسجد النبوي الشريف.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها بضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم، باستخدام جميع أنواع التأشيرات المتاحة، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف كما يأتي هذا الترحيب في إطار جهود المملكة الرامية لتوفير البيئة المناسبة والخدمات المتميزة لضيوف الرحمن، وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للعبادة والزيارة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما أشارت الوزارة السعودية في منشور على منصة اكس إلى أنه بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملها المعتمر، يمكنه أداء العمرة دون أي قيود كما يأتي هذا التأكيد في إطار التسهيلات والمرونة التي تقدمها المملكة للمعتمرين، وتؤكد على حرصها على توفير الفرصة للجميع لأداء العمرة بسهولة ويسر، دون تعقيدات إضافية تتعلق بنوع التأشيرة المحصلة.

وأكدت الوزارة على تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن، حيث يُمكن لحملة التأشيرات المختلفة مثل: التأشيرة العادية، والتأشيرة السياحية، والتأشيرة الزيارة، وغيرها، أداء العمرة دون أي قيود حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة الرامية لتيسير وتسهيل شعائر العمرة للمسلمين من مختلف أنحاء العالم،

وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للعبادة والزيارة.

التاشيرة الزيارة الشخصية والعائلية.

تأشيرة العبور ترانزيت.

تأشيرة العمل.

التأشيرة السياحية الإلكترونية أداء العمرة بسهولة.

ولتسهيل العملية يقوم المعتمر بتحميل تطبيق نسك واستخراج تصريح أداء العمرة، مع الالتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين، كما يوفر هذا التطبيق وسيلة سهلة ومريحة للمعتمرين للتسجيل والتنظيم، ويسهل على السلطات تنظيم الزيارات وضمان سلامة وسهولة أداء العمرة حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات الإلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن بشكل أفضل.

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