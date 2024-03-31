أمير الرياض يستقبل العنزي منقذ طفل الخرج ويشكره على شجاعتك

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي، وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج، من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكدًا أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دومًا.

وقال: إن هذا الاستقبال والتواصل تم بمبادرة من نائب أمير منطقة الرياض، وتنسيق ومتابعة محافظ الخرج، وأنا أكمل هذه الخطوة المباركة.

حضر الاستقبال محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز.