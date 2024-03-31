أحمد جودة - القاهرة - رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في حملة الراجحي للحج 1445-2024

بعد انتهاء التسجيل الراجحي للحج 1445-2024 المجانية، بدأ العديد من المتقدمين في الاستفسار عن معرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، خاصة وأن هذه الحملة تشمل جميع غير القادرين على أداء فريضة الحج داخل المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب الانتهاء من فحص كافة الطلبات المستوفية للشروط لاختيار المقبولين لهذا العام والتواصل معهم للتأكد من حصولهم على تصاريح الحج.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في حملة الراجحي للحج 1445-2024

لمعرفة ما إذا تم قبولك في حملة الراجحي للحج 1445-2024 المجانية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لحملة الراجحي.

2. اختر خدمة “الحج مجانا”.

3. قم بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

4. أدخل رقم التسجيل الذي تم تقديمه عند التسجيل.

5. اضغط على زر “بحث”.

6. في النهاية، ستتمكن من معرفة ما إذا تم قبولك في حملة الراجحي المجانية أم لا.

شروط حملة الراجحي للحج 1445-2024

بالنسبة لشروط حملة الراجحي المجانية، فإنها تشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عاما للرجال و18 عاما للنساء.

2. كما يجب أن يكون المتقدم مقيما في المملكة العربية السعودية.

3. يجب أن يكون المتقدم يتمتع بالصحة الجيدة لأداء مناسك الحج.

4. يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

5. يجب أن يقوم المتقدم بالتقديم في حملة الراجحي المجانية في المواعيد الرسمية والمحددة.

6. يجب أن يكون لدى المتقدم رقم جوال لاستقبال رسالة القبول في الحملة أو الرفض.

يرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك متطلبات إضافية أو تحديثات لهذه الحملة في الفترة الحالية، ومن الأفضل التحقق من المصدر الرسمي لحملة الراجحي للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات.