انت الأن تتابع خبر مناصب وظيفية شاغرة تقدمها مجموعة شركة سيركو بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم مجموعة شركة سيسكو وظائف عديدة في مجال الخدمات الدولية، حيث يطمح الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالعمل في هذه الشركة، لذلك قامت الشركة بإعلان مجموعة من التعليمات التي من شأنها تنظم عملية التقديم على هذه الوظائف، مثل أنها لا تقبل غير الموظفين الحاصلين على البكالوريوس والدبلوم في التخصص المرتبط بمجال الخدمات الدولية، وأيضا تحتوي هذه الشركة على الكثير من الفروع في الرياض ومناطق أخرى في السعودية.

وظائف شركة سيركو في السعودية

قامت الشركة الكبيرة سيركو بالإعلان عن مجموعة كبيرة من التخصصات الوظيفية في مقر الشركة، وهذه المسميات كانت كالآتي:

مهندس مختص في مجال بيانات الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك مهندس مختص بعمليات المركبات الفضائية.

أيضا مطلوب موظف لإدارة القوى العاملة، ومتحدث رسمي في الشركة باللغة العربية يكون لبق في الحديث.

مجموعة من الموظفين المختصين بعملية الإطفاء.

موظف مسؤول بشكل كامل عن التنسيق الإداري.

مدير ماهر في مجال الخدمات الإلكترونية في مقر الشركة.

تحتاج الشركة على وجه السرعة لمدير مختص بإدارة المرافق.

مستشار في مجال الموارد البشرية بالشركة، ومن المهم أن يكون متحدث باللغة العربية.

تحتاج الشركة إلى موظفين في مجال مركز الاتصال.

أيضا تحتاج بشكل فوري إلى مستشار في كلا من الخدمات الصلبة بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية.

كاتب مميز في المجال التقني.

مستشار في مجال الأمن والسلامة بالشركة.

مدير في مجال إدارة الأصول في مقر الشركة.

شروط التقديم في مجموعة شركة سيركو

لكي تتمكن من التقديم في شركة سيركو بكل سهولة عليك الالتزام بمجموعة من الشروط وهي كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم على هذه الوظائف في الشركة من جنسية سعودية.

كون المتقدم أو حتى المتقدمة حاصلين على شهادة الدبلوم أو أعلى من ذلك في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الخدمات الدولية.

توافر المهارات الناعمة في السيرة الذاتية للشخص المتقدم، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، والتحدث بطلاقة في اللغة العربية.

عليك الالتزام بجميع الشروط المذكورة متى يكون لك فرصة كبيرة في الالتحاق بوظيفة في هذه الشركة بمرتب مجزي.

كيفية التقديم على هذه الوظائف في شركة سيركو

أعلنت شركة سيركو أن هذه الوظائف التي ستكون من مقر الشركة الراتب الخاص بها مجزي لكافة الأشخاص الذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة، عليك أولا أن تقوم بقراءة كافة الشروط جيدا بعدها تقوم بالتقديم من خلال الرابط الآتي من هنا ، وهذا الرابط خاصة بالموقع الرسمي لشركة سيركو، حيث أنها أعلنت أنه يمكن التقديم من خلال موقع الشركة الرسمي بكل بساطة، وموعد انتهاء التقديم على هذه الوظائف مرتبط بالاكتفاء بعدد الموظفين المطلوب.

ماذا تعرف عن سيركو؟

شركة سيركو جروب توجد في المملكة العربية السعودية وتحتوي على الكثير من الفروع أبرزها في مدينة الرياض، وحاليا تطلب الكثير من الموظفين في مقر الشركة، وهذه شركة بريطانية الأصل تقوم بتقديم العديد من الخدمات الصحية وفي مجال النقل والعدالة والهجرة أيضا.

كم رواتب شركة سيركو؟

تتميز شركة سيركو أن رواتبهم مجزية للغاية، حيث أن متوسط الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركة في كافة الفروع حوالي 14 ألف ريال سعودي.

ما هي الخدمات الأمنية؟