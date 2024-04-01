انت الأن تتابع خبر ​​​​​​​المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن عن تأخير سن التقاعد ليصل إلى هذا العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن تأخير سن التقاعد في المملكة حتى يصل إلى 65 عام، وجاء هذا الأعلان ضمن إطار التطورات ومحاولات الحكومة في تعديل بعض لوائح أنظمة العمل الخاصة، وتحقيق رؤية المملكة في التنمية المستدامة لعام 2030.

سن التقاعد في المملكة العربية السعودية 1445

أعلن مجلس الوزراء السعودي في بيان صحفي عن تعديل سن التقاعد حتى يصبح التقاعد في سن 65 عام، وهذا يعني أنه سيتم تعديل نظام التقاعد المدني، والهدف من هذا هو تبادل الخبرات النافعة بين التقاعد المدني والعسكري، بالإضافة إلى الحصول على التأمينات الاجتماعية وتطبيق أنظمة معاشات التقاعد الخاصة بشؤون العاملين العسكريين.

كما أوضح مجلس الوزراء مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تعديل سن التقاعد، ومنها:

يرجع سبب تعديل سن التقاعد إلى فتح مجال للتحسين من المستوى المعيشي للمتقاعدين وتوفير الرفاهية لهم.

تطبيق المعايير الدولية لسن التقاعد.

بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة خبرة العاملين.

بالإضافة إلى التقليل من الضغط الحاصل على مراكز صرف التأمينات و صندوق التقاعد.

سيؤدي هذا القرار إلى رفع نسبة معاش التقاعد عن متوسط الأجور في نفس العام.

شروط نظام التقاعد العسكري في المملكة

حدد مجلس الوزراء مجموعة من المعايير التي ينبغي أن تتوافر لكي يستطيع الفرد الحصول على التقاعد العسكري، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون العسكري قد أتم 18 عام في الخدمة العسكرية.

التعيين بشكل رسمي عن طريق أحد مراكز التعيين السعودية.

يمكن للعسكري التقاعد عند وصوله إلى 60 عام بشرط أن لا تقل مدة خدمتة عن 8 أعوام.

وإذا ما قام العسكري بتقديم طلب تقاعد مبكر فيجب أن لا تقل مدة الخدمة عن 15 عام.

كم تبلغ مكافاة نهاية الخدمة؟

حسب القانون فإن مكافأة نهاية الخدمة تكون شهر عن كل عام وظيفي قضاه العامل في الخدمة.

هل يحسب سن التقاعد بالميلادي او الهجري؟

يتم حساب سن التقاعد وفقاً لمجموعة من الأحكام والأنظمة الخاصة بـ التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية، ويكون الحساب بالتاريخ الهجري، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل على تحديث أنظمة العمل بشكل مستمر، وفي حال وجود أي تعديلات تخص حساب سن التقاعد سيعمل المختصون بنقلها للمستفيدين عبر وسائل التواصل التابعة للمؤسسة.

هل يجوز العمل بعد سن التقاعد؟