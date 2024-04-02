نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث عالمي لاختبار القيادة.. إطلاق سلسلة السيارات المتطورة EXEED في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في هذا النص المثير، سنستكشف سويًا محتوى مثير للإثارة حول إطلاق سلسلة السيارات المتطورة EXEED في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024.

سنتعرف على التفاصيل المثيرة والمميزات الرائعة التي تقدمها هذه السيارات، بما في ذلك سلسلة RX التي تجمع بين القوة والأناقة، وسلسلة VX التي تعزز تجربة القيادة، وسلسلة EXLANTIX التي تجسد الفخامة والراحة الاستثنائية. دعونا نغوص معًا في عالم الابتكار والتميز في عالم السيارات مع EXEED في المملكة العربية السعودية.

من المقرر إطلاق سلسلة EXEED المتطورة في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024، وهذا الإطلاق يأتي بعد أن ألقى الضوء على السيارات الفاخرة في Fangte Dream Kingdom خلال مؤتمر الإبداع المشترك للمستخدمين في أكتوبر الماضي. جذب هذا الحدث الذي استمر لمدة يومين عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام وعشاق السيارات من جميع أنحاء العالم لاختبار أحدث العروض من EXEED، بما في ذلك سلسلة EXLANTIX الكهربائية المتطورة ونماذج VX وRX وTXL الجديدة.

سلسلة RX من EXEED تمزج بين القوة والأناقة بسلاسة، وتقدم ميزات مثل التحكم في المناخ وسبعة أوضاع قيادة قابلة للتكيف، مع محرك 2.0TGDI وناقل حركة 7DCT أو 8AT، ونظام دفع رباعي دائم، مما يوفر أداءً هائلًا وجاذبية بصرية.

أما سلسلة VX من EXEED، فتعزز تجربة القيادة بميزات مثل نظام الدفع الرباعي الكهروهيدروليكي ونظام ADAS المتقدم للسلامة، بالإضافة إلى شاشة ضخمة مقاس 40.6 بوصة وعدد 10 وسائد هوائية للحماية.

وتأتي سلسلة EXLANTIX من EXEED بتعريف جديد للفخامة والراحة، وتتميز بمنصة كهربائية فاخرة ومجهزة بنظام تعليق هوائي وتحكم مناخي CDC، ومع طاقة قصوى تزيد عن 350 كيلو وات ونطاق سفر يصل إلى 150 كيلومترًا بشحنة واحدة.

من خلال هذه الإطلاقات المثيرة، تُظهر EXEED التزامها بتقديم أحدث التقنيات والمرافق الفاخرة لعملائها في المملكة العربية السعودية، مما يعكس رؤيتها لإعادة تعريف مفهوم الفخامة والتميز في صناعة السيارات.