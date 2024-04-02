نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام منافسات بطولة مراكز جدة للسهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت اليوم، منافسات بطولة مراكز جدة للسهام التي احتضنتها مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة جدة، على مدار يومين بمشاركة 36 لاعبًا، توج فيها 9 رماة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث حقق المركز الأول في فئة 18 مترًا "رجال" علي الشمراني، فيما حقق الميدالية الفضية ماجد مغربل، والميدالية البرونزية كانت من نصيب جمال التتر.

فيما حقق عبد المعطي جميل المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة 10 أمتار "رجال"، وجاء في المركز الثاني محققًا الميدالية الفضية أنس الأحمدي، ونال يوسف جابر المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة 10 أمتار "سيدات"، حققت رقية باجودة المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما نالت أمل الأفغاني المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصلت جود التركي على المركز الثالث والميدالية البرونزية