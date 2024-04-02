نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البادل" رياضة تستهوي أهالي جازان في ليالي الشهر الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب المغلقة خاصة الصغيرة منها المخصصة لممارسة رياضة "البادل" خلال ليالي شهر رمضان الكريم الحالي إقبالًا متزايدًا من الشباب وصغار السن هواة ممارسة اللعبة.

ورصدت عدسة "واس" الإقبال المتزايد لممارسة لعبة البادل بعدد من المواقع بمدينة جيزان كونها رياضة مناسبة لجميع الأعمار والقدرات، ويمكن أن تُلعب في نظام زوجي، وبكل سهولة ومستويات مهارية مختلفة.

وتعد لعبة "البادل" من رياضات المضرب، التي عادةً ما تُلعب بشكلٍ زوجي في ملعب مُغلق تقل مساحته بـ 25% عن ملعب التنس، وتحيط بهِ جدران زجاجية يمكن لعب الكرات عليها، مع اشتراط أن يكون ارتفاع الكرة عند مستوى الخصر أو أقل منه