نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهيئة 2268 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة جاهزية 2268 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، وذلك بعد استكمال كافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، أن جميع الجوامع بالمنطقة جاهزة لاستقبال المصلين، كما تم تهيئة المصليات الخاصة بالنساء في الجوامع لمن يردن أداء الصلاة، مشيرًا إلى تكليف العديد من منسوبي الفرع لمتابعة التجهيزات، والمتابعة المستمرة لمؤسسات الصيانة