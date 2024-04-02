نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تدين جريمة استهداف فريق عمل إنساني في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فريقًا من العاملين في منظمات إغاثة دولية في قطاع غزة، عادةً ذلك امتدادًا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً دعوتها إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الإغاثة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة