نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 23 قرارا.. الجامعة العربية تصدر قرارات عاجلة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.



جاء ذلك في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت اليوم/الأربعاء/ برئاسة موريتانيا (الرئيس الحالي للمجلس) بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي في ظل عدم انصياع إسرائيل القرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.

واعتبر المجلس أن استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.