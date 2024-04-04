أحمد جودة - القاهرة - خصومات بمناسبة عيد الفطر على الهواتف الذكية والشاشات من أسواق إكسترا السعودية

تقدم أسواق إكسترا في المملكة العربية السعودية خصومات غير مسبوقة على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والشاشات، والتي تستمر حتى الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2024، تأتي هذه الخصومات الضخمة احتفالًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي هذا المقال سنقدم لكم نظرة على أبرز العروض التي تقدمها أسواق إكسترا في المملكة العربية السعودية.

ما هي أبرز عروض أسواق إكسترا في المملكة العربية السعودية على الهواتف الذكية؟



تقدم أسواق اكسترا السعودية العديد من الخصومات المذهلة على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، والتي تعتبر من بين أفضل العروض في المملكة العربية السعودية، إليكم بعض العروض التي جاءت على النحو التالي:

تخفيض على هاتف انفنكس سمارت 8 برو 128 جيجابايت بقيمة نحو 348 ريال سعودي عند استخدام الكود الذهبي.

هاتف نوتنج فون 1 بسعة 256 جيجابايت بقيمة نحو 1518 ريال سعودي عند استخدام الكود الذهبي.

هاتف نوتنج فون 1 بسعة 256 جيجابايت بقيمة نحو 1518 ريال سعودي عند استخدام الكود الذهبي. تخفيض على سعر جوال ريلمي 11 بسعة 256 جيجابايت بقيمة نحو 783 ريال سعودي.

سعر هاتف ريلمي سي 67 بسعة 256 جيجابايت يبلغ نحو 636 ريال سعودي.

سعر هاتف ريلمي سي 67 بسعة 256 جيجابايت يبلغ نحو 636 ريال سعودي. تخفيض على هاتف آيفون 15 بسعة 256 جيجابايت بقيمة نحو 3849 ريال سعودي.

سعر هاتف آيفون 14 بسعة 256 جيجابايت يبلغ نحو 3349 ريال سعودي، وبسعة 128 جيجابايت يبلغ نحو 2799 ريال سعودي.

سعر هاتف آيفون 14 بسعة 256 جيجابايت يبلغ نحو 3349 ريال سعودي، وبسعة 128 جيجابايت يبلغ نحو 2799 ريال سعودي. سعر هاتف آيفون 14 بلس بسعة 128 جيجابايت يبلغ نحو 3299 ريال سعودي، وبسعة 256 جيجابايت يبلغ نحو 3799 ريال سعودي.

تخفيض على سعر هاتف انفنكس هوت 40 برو بسعة 256 جيجابايت بقيمة نحو 617 ريال سعودي.



عروض أسواق اكسترا على التلفزيونات



تقدم أسواق اكسترا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من الشاشات الذكية، ومن بين هذه العروض: