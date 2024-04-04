يا هلا بالعيد..موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445 فلكيًا

أحمد جودة - القاهرة - يا هلا بالعيد ..موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445 فلكياً

حالة البحث عن موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445 مرتفعة كثيرًا الآونة الأخيرة تشوقًا للاحتفال بأهم الأعياد الرسمية، كما ينتظر المسلمين جميع من مشارق الأرض ومغاربها قدوم عيد الفطر على أحر من الجمر استمتاعًا بالأجواء المختلفة، بعد أيام تغرب شمس شهر رمضان الكريم وتشرق شمس غرة شوال 1445 ويأتي عيد الفطر المبارك وتعم أجواء الفرحة والاحتفال بقدومه في كل مكان ويستقبله المسلمين بعد انتظار دام لفترة طويلة

ويفطر المسلمين بعد صيام شهر كامل، تتوقف عملية إعلان الرؤية وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر على استطلاع البحوث الفلكية لرؤية الهلال والتي تتم مغرب اليوم التاسع والعشرين من رمضان أما أن يظهر رؤية هلال جلال لغرة شوال أم لما يظهر فيكون شهر رمضان كاملًا ثلاثون يوم، وخلال الفقرات التالية نتعرف سويًا على موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445.

موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445



قام معهد البحوث الفلكية بالمملكة العربية السعودية بأن استطلاع هلال غرة شوال لإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 في السعودية يتم في اليوم 29 من رمضان الموافق الإثنين 8 من أبريل وعند ثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من رمضان يوافق عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 من أبريل 2024، وحالة عدم التحري من الهلال يكون المتمم لشهر رمضان 1445 الثلاثاء 9 من أبريل وأول أيام عيد الفطر الأربعاء الموافق 10 من أبريل، وتشير كل التوقعات بأن عيد الفطر يكون الثلاثاء 9 من أبريل لكن في النهاية الذي يحسم الجدل والتوقعات البحوث الفلكية يوم الإثنين المقبل 8 من أبريل وكل عام وأنتم بخير.



الاحتفال بعيد الفطر في السعودية 1445



تختلف أجواء الاحتفال في المملكة العربية السعودية عن باقي دول العالم، ويبدأ الاحتفال عندما تشرق شمس غرة شوال أول أيام العيد وتمتلئ الشوارع بالناس الذين يتوجهون للمسجد لتأدية صلاة العيد التي تعتبر سنة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء الصلاة يقوم الكثير بزيارة الأهل والمعارف ومعايدة الأصدقاء وتوزيع العيدية على الأطفال لإدخال الفرحة على قلوبهم، كما تخرج الأسر إلى الحدائق العامة وتناول الأطعمة الجاهزة من المحلات والذهاب إلى المتاجر والمولات ضمن أجواء الاحتفال والفرحة تعم في كل مكان وسط تكبيرات وتهليل.