أحمد جودة - القاهرة - التامينات الاجتماعية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 الذي يترقبه المواطنين بشكل كبير لأنهم يمرون بظروف صعبة للغاية، ويعد راتب المتقاعدين من أهم الرواتب الشهرية التي يعتمد عليها المواطنين لأنه هو مصدر الدخل الأساسي بالنسبة لهم، وتحدد وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية موعد الصرف بشكل رسمي مع بداية حلول كل شهر ميلادي، في السابق كانت الرواتب يتم صرفها حسب التاريخ الهجرية وكانت المواعيد متغيرة ولا تتناسب مع التاريخ الميلادي وكانت المواطنين تشكو عدم استقرار مواعيد صرف المستحقات، واليوم عبر التقرير التالي من المقال ننشر لحضراتكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 ترقبوا معنا

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024



تم الإعلان رسميًا منذ ساعات قليلة عن موعد بدء الاستعدادات لصرف المستحقات المالية رواتب المتقاعدين لشهر أبريل الجاري 2024، ووفقًا للتصريحات الرسمية من المؤسسة العامة للتقاعد أن الصرف قد يتم في موعده الشهري دون تبكير أو تأجيل، على أن تبدأ عملية الإيداع يوم 25 من شهر أبريل الجاري ولمدة 5 أيام، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المستحقات وقيمتها من خلال التسجيل الإلكتروني على الموقع من خلال اتباع ما يلي



الضغط على هذا الرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

اختر أفلام.

الضغط على تأمينات

اختر رواتب المتقاعدين.

إضافة رقم الهوية.

الضغط على تسجيل دخول وسوف تظهر التفاصيل.

شروط الحصول على معاش المتقاعدين

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

أن تكون بلد الإقامة للمواطن هي السعودية.

السن القانوني للحصول على معاش التقاعد للرجال لا يقل عن 60 عامًا.

السن القانوني للاستفادة من معاش المتقاعدين بالنسبة للنساء لا يقل عن 55 عامًا.

أن لا تقل مدة العمل في المؤسسة لا تقل عن 120 شهر.

المتقدمين المفصولين بسبب التأديب أو المتقدمين على الاستقالة.

دفع جميع اشتراكات التأمينات الاجتماعية