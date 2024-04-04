نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار بجامع الإخلاص في بنغلاديش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية بنغلاديش، حيث أقامت أمس مأدبة إفطار للصائمين في مسجد الإخلاص بمدينة فيرغنج، بحضور دعاة الوزارة وعدد من الشخصيات الإسلامية، تخللها إلقاء كلمات وعظية، ومحاضرة حول ليلة القدر وأحكامها، وقد بلغ عدد الحضور للمأدبة أكثر من (400) صائم وصائمة.

يُذكر أن الوزارة دشنت برنامجي التفطير وتوزيع التمور بجمهورية بنغلاديش في الرابع من شهر رمضان المبارك، إذ بلغت كمية التمور 20 طنًا، والمستفيدين من البرامج أكثر من 20 ألف أسرة مسلمة