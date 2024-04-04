أحمد جودة - القاهرة - موعد التقديم في وظائف موسم الحج والعمرة 2024 والشروط اللازمة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تخصيص رابط التقديم في وظائف موسم الحج والعمرة 2024،، وأعلنت الهيئة أنها بحاجة إلى العديد من المؤهلات مع الالتزام بعدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الوظائف المعلن عنها، وأكدت الهيئة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في الوظائف المعلن عنها بداية من يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على خطوات التقديم والشروط المطلوبة

شروط التقديم في وظائف موسم الحج والعمرة 2024



وكانت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بها لجميع المؤهلات، ويجب على المتقدم أن تنطبق عليه الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون المتقدم مقيم في السعودية إقامة دائمة.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة أخرى.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

وأخيرًا أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.



رابط التقديم في وظائف موسم الحج والعمرة 2024



وقد أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الوظائف المعلن عنها والذي يمكنكم التقديم عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي على الانترنت.

اختار التوظيف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على البريد الالكتروني المسجل بموعد ومكان المقابلة الشخصية.