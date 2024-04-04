نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأجواء الربيعية تجذب سكان عسير للإفطار في الحدائق العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسهمت الأجواء الربيعية الماطرة التي تشهدها منطقة عسير هذه الأيام في توفير أجواء ممتعة للإفطار في المتنزهات والحدائق المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، ومع رحيل الشمس واقتراب المغرب تتزاحم الحدائق بالمرتادين الذين يستمتعون بلحظات غروب الشمس المبهرة ثم تناول الإفطار الرمضاني مع الأهل والأصدقاء.

ورصدت جولة لـ "واس" كثافة الأعداد التي ترتاد المطاعم والمقاهي المنتشرة في مدينة أبهاو على أطراف دائري الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان الرابط بين مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط، للاستمتاع باحتساء القهوة مع الأسرة في المقاهي الشعبية أو الحديثة المزينة بالنقوش والإضاءات الرمضانية التي تزدان بها الطرقات والمباني والأسواق خلال الشهر الكريم