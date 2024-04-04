"زين السعودية" تفوز بجائزة غازي القصيبي لأفضل بيئة عمل للمرأة

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أحمد جودة - القاهرة - فازت شركة «زين السعودية»، المزوّد الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، بجائزة غازي القصيبي لأفضل بيئة عمل للمرأة، بعد أن أعلن رئيس الهيئة الإشرافيّة لكرسي غازي القصيبي الدكتور عبدالواحد الحميد اعتماد الهيئة الإشرافيّة أسماء الفائزين في جائزة غازي القصيبي في دورتها الثانية، حيث أعلنت هيئة الجائزة، فرع الإدارة والتنمية مسار (البيئة المثالية لعمل المرأة) فوز شركة «زين السعودية» بالجائزة، نتيجة تطويرها لبيئة عمل تدعم المبادئ المتعلقة بالتوازن في إتاحة الفرص الوظيفيّة للجنسين، وتحقيق نسبة رضى وظيفي للمرأة، وتدريبها وتطويرها، والحرص على خلق بيئةٍ مناسبة للمرأة داخل الشركة، ودعمها وتمكينها. وقد نفذت الشركة منذ 2017 مبادرات رائدة لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في المناصب القيادية، وخلق بيئة مثاليّة لعمل المرأة.

ولم تقتصر «زين السعودية» على تحقيق التوازن بين الجنسين فحسب، بل طورت برامج لتدريب وتطوير المواهب النسائية، مساهمة بذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في ‏«زين السعودية» لولوه بنت سعد النويصر: «نفخر في زين السعودية بحصولنا على جائزة غازي القصيبي لأفضل بيئة عمل للمرأة، والتي تكللت بعد مسيرة حافلة بدأتها الشركة في العام 2017؛ إذ كنا من أوائل الشركات الوطنية التي أطلقت مبادرة متخصصة بتمكين المرأة في بيئة العمل كثمرةٍ لمجموعة القيم المتجذرة في إستراتيجية الشركة، لتكوين ثقافة مؤسسية شاملة تستهدف خلق بيئة عمل مثالية تقوم على تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير الفرص المتكافئة للجميع».

وأضافت: «وخلال السنوات القليلة الماضية فقط، نجحنا من خلال مبادراتنا وبرامجنا المتخصصة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة تحديدًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

وقد أثمرت جهودنا بنموٍ في نسبة مشاركة المرأة بلغت 145.5%، وكذلك نسبة نمو في مشاركة المرأة في المناصب القيادية بلغت % منذ إطلاق المبادرة».

وفي موازاة ذلك، عملنا على تطوير السياسات الداعمة لبناء بيئة عمل مثالية للمرأة وتوفير العديد من المزايا، من أبرزها: دعم الأمهات العاملات، من خلال منحهن إجازة لرعاية الأطفال لمدة 50 يومًا، إضافةً إلى إجازة الأمومة الرسمية، وتمديد فترة الحضانة المرنة إلى 4 سنوات بعد الولادة. وتخطت جهود زين السعودية لتمكين المرأة السعودية إلى آفاقٍ وطنية أوسع، من خلال إطلاق عددٍ من برامج التطوير والتدريب، ومن أهمها برنامج المرأة في التقنية لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والرياضيات STEM، وبرنامج Evolve لحديثي التخرج، الهادف إلى تمكين شابات وشباب المملكة وتعزيز قطاع الاتصالات السعودي بقدرات وطنية، من خلال تدريبهم على رأس العمل وصقل مهاراتهم لجعلهم مستعدين لبدء رحلة العمل بكل كفاءة، إضافةً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب 50 ألفًا من الكوادر الوطنية خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب (وعد)، وسنستمر بإذن الله على النهج نفسه لمواصلة العمل وتحفيز دور المرأة في بيئة الأعمال.

يذكر أن (زين السعودية)

فازت بجائزة العمل للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمرة الثانية، وهي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نِسَب التوطين في المنشآت، كما كانت الشركة فازت أخيرا بجائزة (أفضل برنامج للتنوع والشمولية) من تيليكوم ريفيو خلال قمة قادة قطاع الاتصالات في المنطقة.