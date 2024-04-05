أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية التقديم على الوظائف الحكومية لخدمة الحجاج 1445

يتسارع الآلاف سنويا في البحث المستمر عن فتح باب الوظائف الحكومية لخدمة الحجاج، وخاصة من يجدون في أنفسهم لهفة الشوق والحنين لزيارة بيت الله الحرام ومسجد الرسول الكريم، وأداء الركن الأعظم في الإسلام، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ومن خلال الجهات المختصة بالإعلان عن فتح باب التقديم بهدف شغل والتقديم على الوظائف الحكومية لخدمة الحجاج وهي ذات عدد محدود، كما أنها متاحة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الرجال والنساء من حملة مختلف الشهادات، حيث يتم العمل في العديد من التخصصات والمجلات المختلفة، والآن هيا نتعرف على كيفية التقديم لشغل تلك الوظائف والأوراق المطلوبة لخدمة الحجاج 1445.

أولا كيفية التقديم على الوظائف الحكومية لخدمة الحجاج 1445



للتقديم على الوظائف الحكومية لخدمة الحجاج في عام بشكل موسمي خلال موسم الحج 1445، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة الحج والعمرة: يجب عليك زيارة موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي على الإنترنت للحصول على المعلومات الأحدث والاطلاع على الوظائف المتاحة وشروط التقديم.

2. ملء الاستمارة الإلكترونية: يجب عليك ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع، يجب عليك تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المحددة.

3. تحديد التفضيلات والمؤهلات: في استمارة التقديم، ستطلب منك تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم لها وتحديد المؤهلات التي تمتلكها في ذلك المجال، قد يتطلب منك تقديم وثائق أو شهادات تثبت خبرتك ومؤهلاتك.

4. تقديم الطلب: بعد ملء الاستمارة والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، يجب عليك تقديم الطلب عبر الموقع، اطلع على التعليمات الموجودة على الموقع لمعرفة كيفية استكمال عملية التقديم بشكل صحيح.

5. متابعة الحالة: بعد تقديم الطلب، قد تحتاج إلى متابعة حالة طلبك من خلال الموقع، قد يكون هناك إجراءات إضافية مثل المقابلات الشخصية أو الاختبارات التي يجب عليك تنفيذها.

يجب عليك مراجعة موقع وزارة الحج والعمرة بشكل متكرر للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة بخصوص عملية التقديم والوظائف المتاحة.







تعرف على الوظائف المتاحة في وزارة الحج لخدمة الحجاج



حيث شهدت الفترة الماضية إصدار بعض التصريحات الخاصة بشأن بعض الوظائف التي تكون متاحة في ظل الفترات الزمنية المقبلة في وزارة الحج والعمرة لخدمة الحجاج في مختلف المجالات وذلك على النحو التالي:

المهن وتخصصات المطلوبة لخدمة الحجاج عن هذا العام نحو 17 تخصصا هي (السائقين- مجال الأشعة- مجال خدمة العملاء- الأعمال الإنشائية- إدارة المكاتب- مجال إرشاد الحافلات- مجال الثقافة – التصميم – التصميم- تقنية المعلومات، والدعم الفني- التصوير الفوتوغرافي – المونتاج – المحاسبة- النقل والتفويج – المياه- الكهرباء- الدراسات والبحوث- صناعة المحتوى – الصحة- والحراسات الأمنية)