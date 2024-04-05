نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الخيمة الثقافية" لأمانة الرياض تعزز من التواصل المجتمعي وجودة الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عززت البرامج المبتكرة لأمانة الرياض خلال شهر رمضان عبر " الخيمة الرمضانية " من التواصل المجتمعي، وإبرازًا للهوية الثقافية لمجتمع الرياض، وإثراءً للمعرفة بعمق بتاريخ المدينة.

وجاءت المبادرة بثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين سكان" الرياض" وإثراء التواصل بينهم، بما يشكل نهجًا مبتكرًا لجود الحياة، في ليالي رمضان المبارك.

كما هدفت فعاليات الخيمة التي أقيمت في حديقة النخيل إلى تعزيز القيم المجتمعية وإبراز الهوية الثقافية لمدينة الرياض، وتعزيز التفاعل الاجتماعي والترابط الثقافي في المجتمع.

وتوضح الرسائل الاتصالية للأمانة جهودها في تعزيز الترابط المجتمعي وتقديم المبادرات بمشاركة واسعة من سكان الرياض وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي لمدينة الرياض، وتعزيز التواصل الثقافي بين السكان، وتفعيل الأجواء الرمضانية، وتجسيد الهوية الثقافية والتراثية العريقة للعاصمة.

وشملت فعاليات الخيمة، مسار التراث التاريخي والثقافي، ومسار تعزيز التواصل الثقافي بين السكان، ومسار تفعيل الأجواء الرمضانية، صاحبها مجموعة من العروض والأنشطة، مثل عروض الإبل والخيل، وعروض الصقور، والأمسيات الشعرية، وأخرى عن الآثار والحضارات والقيم السعودية والتاريخ