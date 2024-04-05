طار في السماء .. سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم مع زيادة الدولار 2000 ريال كم جنيه مصري

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رياض - احمد صلاح - طار في السماء .. سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم مع زيادة الدولار 2000 ريال كم جنيه مصرى قامت العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية اليوم توضيح سعر الريال السعودي، وذلك مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 13 ديسمبر، ولكن هل هناك أى تغييرات أو تعديلات على سعر الريال اليوم، وهل هناك حالة من الانخفاض ام هناك زيادة في سعر الريال كل هذه التفاصيل سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023

سوف نعرض لكم اليوم من خلال موقعنا متابعة مستمرة وحصرية داخل العديد من البنوك والتى نوضح من خلالها سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 تابعونا لمعرفة التفاصيل:

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وذلك أمام الجنيه المصري مستوى 8.23 جنيه للشراء، ووصل فى حالة البيع إلى 8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 8.21 جنيه للشراء، كما وصل سعره فى حالة البيع إلى 8.25 .

وصل سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى وذلك أمام الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ووصل فى حالة البيع إلى 8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري إلى مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وفى حالة للبيع سجل الريال 8.25 جنيه .

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، بينما وصل فى حالة البيع 8.25 جنيه .

فقد سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري لمستوى 8.19 جنيه للشراء، ووصل سعره فى حالة البيع 8.22 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري لمستوى 8.22 جنيه للشراء، ووصل سعره فى حالة البيع 8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكان والتعمير أمام الجنيه المصري عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، بينما وصل فى حالة البيع 8.25 جنيه

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 8.20 جنيه للشراء، بينما وصل فى حالة البيع 8.23 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل 1 ريال سعودي سجل اليوم 13 جنيه مصرى

5 ريال سعودي سجل اليوم 65 جنيه مصرى

10 ريال سعودي سجل اليوم 131 جنيه مصرى

50 ريال سعودي سجل اليوم 657 جنيه مصرى

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