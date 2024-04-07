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رياض - احمد صلاح - حساب المواطن يزف خبرا سارا بشأن الدعم المخصص لشهر مارس ، حيث بدأ برنامج "حساب المواطن" في إيداع الدعم المخصص لشهر مارس، بما في ذلك الدعم الإضافي، للمستفيدين الذين استكملوا طلباتهم في الدفعة 76، وأوضح البرنامج عبر منصة "إكس" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

حساب المواطن يزف خبرا سارا بشأن الدعم المخصص لشهر مارس