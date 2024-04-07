نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق المناسبات بغرفة الشرقية يطلق برنامجًا احتفاليًا بعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يطلق صندوق المناسبات بغرفة الشرقية، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، برنامجًا احتفاليًا ترفيهيًا لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها احتفاءً بالعيد السعيد، يحتضنه مجمعي الراشد مول بالخبر والشاطئ مول بالدمام يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، أن البرنامج يتضمن 21 فعالية متنوعة وجاذبة لجميع فئات المجتمع، تشتمل على حديقة الطفل بأركانها التفاعلية التي يفضلها الأطفال مثل الرسم على الوجه والتلوين الحر، والتركيبات الملونة، وألعاب كرنفاليه، وشخصيات كرتونية، وفقرة للعرضة السعودية، واستديو لتصوير للأطفال، وألعاب البلايستيشن، إضافة إلى فقرة المسابقات وتوزيع الهدايا.

وأكد الرزيزاء، حرص صندوق المناسبات بالغرفة على مشاركة أهالي وزوار المنطقة الأفراح في مناسبات الأعياد وتصميم برامج ترفيهية عائلية تتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم نظرًا للنجاحات التي حققها في الأعوام السابقة وشهدت تفاعلًا وحضورًا كبيرًا من الأهالي والزوار