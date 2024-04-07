أحمد جودة - القاهرة - تعرفي على خطوات استخراج رخصة القيادة للنساء من خلال منصة أبشر 1445

عقب قرار لمملكة العربية السعودية للنساء بالسماح بقيادة السيارات والحصول على رخص القيادة، تشهد العديد من المدن والمحافظات السعودية زيادة كبيرة للتردد للحصول على رخصة القيادة، كما حددت الجهات المعنية أنه يجب على النساء السعوديات الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير التي حددها القانون، وقد تبنت الحكومة مجموعة من المعايير والشروط الواجب توافرها للمرأة الراغبة في استخراج رخصة القيادة، بهدف ضمان سلامتها وسلامة المجتمع، ومن أجل تسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد، تم تقديم خدمة الحصول على الرخص الإلكترونية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهو ما سنتعرض له خلال المقال الحالي بالتعريف بخطوات استخراج رخصة القيادة للنساء من خلال منصة أبشر1445.

خطوات استخراج رخصة القيادة للنساء من خلال منصة أبشر



لاستخراج رخصة للقيادة للنساء من خلال منصة أبشر، حددت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة النسائية، تشمل هذه الشروط أن يكون عمر المرأة المتقدمة لا يقل عن 18 عامًا، وأن تجتاز كافة الاختبارات النظرية الخاصة برخصة القيادة، كما يتطلب الحصول على رخصة القيادة تقديم شهادة طبية تثبت خلو المتقدمة من أي أمراض تؤثر على قدرتها في القيادة، ويتم ذلك من خلال إجراء الفحص الطبي في مركز طبي معتمد من إدارة المرور السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون سجل المتقدمة الجنائي خاليًا من أي سوابق، وأخيرًا يجب على المتقدمة سداد رسوم استخراج رخصة القيادة وفقًا للتعليمات الموجودة على منصة أبشر الإلكترونية.”

اجتياز الاختبارات شرط أساسي لاستخراج رخصة للقيادة



للحصول على رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، يجب على النساء السعوديات اجتياز الاختبارات النظرية المتعلقة بقوانين المرور والسلامة المرورية، تتضمن هذه الاختبارات معرفة الإشارات المرورية، وقواعد القيادة، والتعرف على الأفضليات والتصرفات الصحيحة في مختلف الحالات على الطرق، وعادة يتم إجراء الاختبارات النظرية عبر نظام الكمبيوتر، حيث يتم عرض أسئلة متعددة الخيارات ويتعين على المتقدمة اختيار الإجابة الصحيحة، يتم تقييم معرفتها بالقوانين والأنظمة المرورية وقدرتها على تفسير الإشارات المرورية واتخاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة.