نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تقدم 1.4 مليون خدمة دعوية لضيوف الرحمن خلال رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، (1.482.718)

خدمة دعوية بمختلف اللغات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان الحالي 1445هـ، استفاد منها (7.705.707) مستفيدين من المعتمرين والمصلين والزائرين، وتمثلت في توجيه وإرشاد المعتمرين والمصلين في مواقع مختلفة في مكة المكرمة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم.

وأوضحت الأمانة ــ في تقرير لها في ختام موسم رمضان ــ أنه جرى تكليف الدعاة والمترجمين للرد على أسئلة المعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية، حيث بلغ عدد المناشط المقدمة (3023) استفاد منها (272.070) مستفيدًا، بالإضافة إلى إلقاء (1937) كلمة وعظية و(845) درسًا علميًا في مصليات المنطقة المركزية وبعض مساجد مكة المكرمة استفاد منها (3.062.982) مستفيدًا.

وتسخيرًا للتقنية الحديثة والاستفادة منها في توعية ضيوف الرحمن، فعّلت الأمانة الشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية التي تضم آلافًا من الكتب الدينية، حيث شهدت تحميل (95.450) كتابًا إلكترونيًا، استفاد منها (381.800) مستفيد، فيما بلغ عدد المطبوعات الموزعة على ضيوف الرحمن (279.060) من إصدارات الوزارة المتنوعة، إلى جانب بثّ (1.096.200) رسالة توعوية عبر الشاشات الإلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والهندية والإندونيسية.

واستفاد من الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) أكثر من (335.335) متصلًا، وشارك في إجابة أسئلة المتصلين نخبة من دعاة الوزارة حيث تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك العمرة وفق الكتاب والسنة دون تشدد ولا تكلف مع توفر مترجمين بلغات عالمية، حيث قدموا (5159) ساعة عمل، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة "الاتصال المرئي" باستخدام أجهزة الأيباد للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن (67.860) مستفيدًا بإجمالي عدد ساعات العمل المقدمة (1044) ساعة عمل.

وأشاد عدد من المعتمرين الزائرين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك وتوجيههم التوجيه الصحيح وفق ما جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة، وتوظيف التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى في ظل تطور ورقي هذه المملكة المباركة، سائلين الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء لخدمتهم الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وحكامها وشعبها من كل سوء ومكروه.

جدير بالذكر أن هذه الجهود الدعوية والتوعوية التي تقدمها الوزارة تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم وترسيخ مقاصد العمرة وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة