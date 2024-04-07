نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة المساجد بحقل تجهز 5 جوامع لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حقل تجهيزاتها لـ5 جوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة مصلح العمراني أن الإدارة أكملت استعدادتها بتهيئة جامع الراجحي، وجامع الأمير فهد بن سلطان، وجامع أبو بكر الصديق، وجامع الرقيطاء بمركز الزيتة، وجامع النخيري بمركز علقان، من خلال العمل على تفقد الأجهزة الفنية والصوتية والإنارة، إلى جانب زيادة مستوى الأداء والمتابعة في خدمات الصيانة وتكثيف خدمات النظافة، مشيرًا إلى أن دخول الخطباء سيكون عند الساعة 6:34 صباحًا