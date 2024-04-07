نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحج والعمرة" بالشراكة مع جامعة أم القرى تطلق هاكثون المواقع التاريخية والإثرائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع جامعة أم القرى "هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية" وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن الثقافية والدينية من خلال تطوير وتسويق المواقع التاريخية والإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعد الهاكثون فرصة للعقول الشابة لقيادة تطوير الحلول المبتكرة التي سيتم استخدامها لتطوير المواقع ورقمنتها ونشر المعرفة الموثقة حولها.

ويستهدف الهاكاثون الطلبة والمفكرين والمبدعين والخبراء والباحثين والمؤرخين والمرشدين وشركات السباحة، الذين يسعون لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الوجهات التاريخية والإثرائية. ويأتي الهاكثون ضمن أعمال منتدى العمرة والزيارة الذي سيقام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في الفترة من 13-15 شوال 1445هـ.

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