نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر الحلويات في رفحاء تشهد إقبالًا كبيرًا ومبيعات مرتفعة استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المتاجر والمحال الخاصة ببيع الحلويات والمكسرات بمحافظة رفحاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين خلال هذه الأيام، استعدادًا للاحتفال وإظهار الفرح والسرور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

و تنافست المحال في عرض الأنواع المختلفة من الحلوى الشرقية والغربية التي يحرص الجميع على شراء كم كبير منها، والتي تعد من مظاهر الاحتفال بالعيد، ويعمل أصحاب المحال بشكل دائم على توفير جميع أنواع الحلويات والتصميمات الحديثة بما يتناسب مع التنوع الكبير في أذواق المستهلكين.

"واس" رصدت الإقبال من الفئات العمرية لشراء حلويات العيد السعيد، بالتزامن مع عرض المحال لمختلف الأصناف المتنوعة والأطباق التي يتم التقديم بها، أثناء استقبال المهنئين بالعيد من الأهالي والأصدقاء والجيران