نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تحدد مواقع استقبال زكاة الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حددت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك 31 موقعًا في مدينة تبوك لاستقبال زكاة الفطر من المواطنين والمقيمين، وتم تجهيزها بمظلات وسيارات وأنوار، إضافة لمتجرها الإلكتروني.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف أن الجمعية جهزت هذه المواقع التي وزعت في ميادين وشوارع مدينة تبوك، وتم توظيف عشرات من الشباب السعودي للعمل بها بشكل منظم، وزودتهم ببطاقات عمل وملابس مميزة، بالإضافة إلى وضع اللوحات التعريفية بشكل بارز في هذه المواقع.

وبيّن أن هذه المواقع بدأت في استقبال زكاة الفطر، وستوزعها الجمعية على الجمعيات الخيرية الموجودة في المراكز والقرى، لتقوم بدورها في توزيعها على المستحقين من السكان سواء في المراكز والقرى والهجر التابعة للمنطقة.

وتيسيرًا على المزكين، دعا الدكتور الشريف الجميع إلى الاستفادة من المتجر الإلكتروني للجمعية، أو التوجه إلى هذه المواقع وإخراج زكاة الفطر منها وذلك لمعرفة الجمعية للمستحقين.