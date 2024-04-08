نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمانة الحدود الشمالية " تكثّف جولاتها الرقابية الصحيّة على المنشآت التجارية بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية، برامجها الرقابية التي تأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك للعام 1445 هـ، بهدف رفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت من خلال تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية، والعمل على خطة رقابية تستهدف الأنشطة التجارية خلال فترة استقبال عيد الفطر المبارك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال جولاتها الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية، مؤكدةً مواصلة أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعدادًا للعيد