نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع هيئات المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع هيئات المملكة العربية السعودية

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يزداد شغف العاملين في المملكة العربية السعودية بمعرفة موعد الإجازة الرسمية، والتي تُحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى.

وتختلف مواعيد إجازة عيد الفطر داخل المملكة حسب القطاع: العام والخاص، بالإضافة إلى الهيئات التابعة للبنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال السعودية.

وفيما يلي بعض المعلومات الهامة حول إجازة عيد الفطر 2024 في المملكة العربية السعودية:

للطلاب والمعلمين



تحدد وزارة التربية والتعليم بالمملكة مواعيد الإجازات في العام الدراسي عند وضع التقويم الدراسي، وفي هذا العام، قررت الوزارة أن يكون مدة إجازة عيد الفطر 17 يوما للطلاب والمعلمين، تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 18-9-1445هـ، الموافق 28 -3-2024م، وتستأنف الدراسة يوم الاثنين الموافق 6-10-1445هـ، الموافق 15-4-2024م.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

بالنسبة للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه سيبدأ عطلة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 25 رمضان في 4 أبريل 2024، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 5 شوال في 14 أبريل 2024، بالنسبة للجهات الحكومية التي لها لوائح إدارية مستقلة وسيتم تطبيق جداول الإجازة وفقا لما هو محدد في لوائحها الداخلية، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 532 بتاريخ 4-7-1445، الذي ينص على أن إجازة عيدي الفطر والأضحى يجب أن تتراوح بين 4 و5 أيام عمل.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحا بشأن جدولة عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في المملكة، حيث حددت فترة الإجازة لهذه القطاعات بأربعة أيام كحد أدنى، تبدأ الإجازة بنهاية يوم الاثنين، الموافق 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 أبريل 2024م، وتستمر لمدة أربعة أيام، وفيما يتعلق بتمديد فترة الإجازة، يمكن لأصحاب العمل تمديدها لعدة أيام، ولكن وفقا للوائح التنفيذية لقانون العمل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 24.