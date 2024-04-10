نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعرَّف على موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفصلنا القليل عن صلاة عيد الفطر المبارك 1445 هجريا/2024 ميلاديا، اليوم، حيث يُعد تحديد موعد صلاة عيد الفطر أمرًا مهمًا للمسلمين في المملكة العربية السعودية وفي العديد من بقاع العالم الإسلامي، وأعلنت هيئة كبار العلماء والمراقبة الفلكية بالمملكة تحديد يوم عيد الفطر وتحديد موعد صلاة العيد بناءً على رؤية هلال شهر شوال.

موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

وتعتبر صلاة عيد الفطر مناسبة دينية هامة تُقام في الصباح الباكر من يوم عيد الفطر، وتُعتبر مظهرًا من مظاهر فرحة واحتفال المسلمين بانتهاء شهر رمضان وصومهم. يجتمع المسلمون في المصليات الكبيرة والساحات العامة لأداء هذه الصلاة بجماعة، حيث يتبادلون التهاني والأدعية والصلوات.

موعد صلاة عيد الفطر يعتمد بشكل أساسي على رؤية هلال شهر شوال، ويُعلن عنه رسميًا بموافقة هيئة كبار العلماء والمراقبة الفلكية بالمملكة. وعندما يتم تحديد موعد الصلاة، ينتظر المسلمون هذا اليوم بشغف للمشاركة في الصلاة والاحتفال بالعيد مع أسرهم ومجتمعهم.

ويعد تحديد موعد صلاة عيد الفطر في السعودية حدثًا مهمًا ينتظره المسلمون بفارغ الصبر، حيث يمثل بداية لفترة من الاحتفال والفرح والتآلف الروحي والاجتماعي.

موعد صلاة العيد في السعودية

يتحدد موعد صلاة العيد في السعودية بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة، وإليكم مواقيت الصلاة داخل محافظات المملكة.



موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية مكة المكرمة 5:36 صباحًا المدينة المنورة 5:35 صباحًا جدة 5:36 صباحًا الدمام 5:39 صباحًا جازان 5:37 صباحًا نجران 5:38 صباحًا أبها 5:36 صباحًا تبوك 5:34 صباحًا حائل 5:34 صباحًا المدينة المنورة 5:35 صباحًا القصيم 5:34 صباحًا خميس مشيط 5:36 صباحًا

مواقيت صلاة عيد الفطر في الدول العربية

مواقيت صلاة العيد في الإمارات

أبوظبي: 6:12 صباحًا

مواقيت صلاة عيد الفطر في مصر

سنن صلاة عيد الفطر المبارك