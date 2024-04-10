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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "هلّت الأعياد".. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية

عاجل - "هلّت الأعياد".. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية، نحن على بُعد قليل من صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ / 2024 م، وهو مناسبة مهمة للمسلمين في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي. أعلنت هيئة كبار العلماء والمراقبة الفلكية في المملكة تحديد يوم عيد الفطر وموعد صلاة العيد استنادًا إلى رؤية هلال شهر شوال، وهو قرار يُعتبر بمثابة إرشاد للمسلمين لتحديد وقت الصلاة بشكل دقيق.

عاجل - "هلّت الأعياد".. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية

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لذلك تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

موعد صلاة العيد 2024 في مكة المكرمة 5:36 صباحًا

في مكة المكرمة 5:36 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة 5:35 صباحًا

في المدينة المنورة 5:35 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في جدة 5:36 صباحًا

في جدة 5:36 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في الدمام 5:39 صباحًا

في الدمام 5:39 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في جازان 5:37 صباحًا

في جازان 5:37 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في نجران 5:38 صباحًا

موعد صلاة العيد 2024 في أبها 5:36 صباحًا

في أبها 5:36 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في تبوك 5:34 صباحًا

في تبوك 5:34 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في حائل 5:34 صباحًا

في حائل 5:34 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في القصيم 5:34 صباحًا

في القصيم 5:34 صباحًا موعد صلاة العيد 2024 في خميس مشيط 5:36 صباحًا.

فضل صلاة عيد الفطر المبارك

1. تكون صلاة عيد الفطر عبادة مستحبة تُقام لله تعالى، وتُعد من الطقوس الدينية المهمة في الإسلام.

2. تُعد صلاة عيد الفطر علامة انتهاء شهر رمضان المبارك وانتصار المسلمين على النفس والشيطان.

3. تعزز صلاة عيد الفطر الروابط الاجتماعية بين المسلمين؛ حيث يجتمعون في المساجد والساحات العامة لأداء الصلاة وتبادل التهاني والتبريكات.

4. يُعتبر أداء صلاة عيد الفطر فرصة للتوبة والاستغفار، وتحقيق الهدوء النفسي والروحي بعد شهر من العبادة والتقرب إلى الله.

5. يُشجع في الإسلام على المشاركة في صلاة عيد الفطر بحضور أكبر عدد ممكن من المسلمين، مما يُعزز الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع.

باختصار، صلاة عيد الفطر لها قيمة عظيمة في الحياة الدينية والاجتماعية للمسلمين، وتُعتبر مناسبة فريدة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع الإسلامي.