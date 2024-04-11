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رياض - احمد صلاح - 1500 ريال لكل مستفيد من المكرمة الملكية السعودية لشهر رمضان 2024 ، يعتبر موعد صدور المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رمضان المبارك من المناسبات المهمة التي يترقبها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

يعد هذا الدعم المالي الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال المكرمة الملكية لهم من خلال المعونة المالية المقدمة من الحكومة، من مصادر الدعم الرئيسية التي يعتمد عليها الكثيرون لتخفيف الأعباء المالية خلال شهر الصيام والعبادة.

توقيت صرف المكرمة الملكية

توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان يتم عادة في منتصف الشهر الفضيل أو في أواخره، يأتي هذا القرار بهدف تمكين المستفيدين من الاستفادة الكاملة من هذه الدعم المالي في وقته المناسب، حيث يمكن للمستفيدين تلقي هذا الدعم واستخدامه في تلبية احتياجاتهم خلال فترة شهر رمضان الكريم.

تعكس هذه الخطوة الرعاية والاهتمام الذي يوليه القادة الملكيون لشرائح المجتمع المحتاجة، وتعكس رؤية المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

قيمة المكرمة الملكية

تم تحديد قيمة المكرمة الملكية بشكل محدد لشهر رمضان، حيث يحصل الفرد العائل على مبلغ 1000 ريال سعودي، بينما يحصل التابع على 500 ريال سعودي، وبالتالي، يصل مجموع قيمة المكرمة للأسرة الواحدة إلى 1500 ريال سعودي.

تعتبر هذه القيم المالية نوعًا من الدعم الذي يساعد في تلبية احتياجات الأسر في هذا الوقت الفضيل، وتأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تقديم الدعم والرعاية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

للحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها. يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ومقيم دائم في المملكة، كما يجب ألا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال سعودي، وتلك الشروط تضمن أن الدعم يصل إلى الفئات المستحقة والمحتاجة له بشكل فعال.

يعزز صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان الاستقرار الاقتصادي للفرد ويساهم في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستفيدون بالاهتمام والدعم من الحكومة والقيادة الملكية، مما يعزز الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الحكيمة.

تُعد المكرمة الملكية في شهر رمضان مبادرة هامة تعكس الرعاية والاهتمام الذي يوليه الملك وحكومته لشرائح المجتمع المحتاجة، إنها فرصة لتخفيف الأعباء المالية وتوفير الدعم للأسر خلال هذا الشهر الكريم، وتعزز الروح الاجتماعية والتكافلية في المجتمع السعودي.

رابط تسجيل المكرمة الملكية