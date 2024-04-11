انت الأن تتابع خبر البنك المركزي يقرر تعديل صرف رواتب المتقاعدين في هذا الموعد بدءًا من مايو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي السعودي عن قرار تعديل صرف رواتب المتقاعدين في هذه المواعيد بداية من مايو القادم، فضلًا عن التأمينات الاجتماعية قامت بإرسال تعليماتها إلى جميع البنوك السعودية بأن موعد صرف تلك الرواتب تم تغييره بعد أن كان يوم 25 من كل شهر ميلادي ليصبح في الأول من كل شهر وهذا لجميع المتقاعدين داخل المملكة سواء مدنيين أو عسكريين، كما تمت الإشارة إلى كيفية الاستعلام عن موعد نزول الراتب.

تعديل صرف رواتب المتقاعدين في هذه المواعيد

كان البنك المركزى السعودية قد تلقى بيان صادر من المؤسسة العامة للتقاعد يوضح البدء في تغيير رواتب المستفيدين من المعاشات للنظامين المدني والعسكري على أن يكون موعد الصرف هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي بعدما كان يوم 25 من الشهر الميلادي، مع العلم بأن إذا القرار يتم تطبيقه في الأول من مايو، ولا داعي للقلق حيث أن رواتب شهر أبريل 2024 سوف تنزل في موعدها المقرر والمعاش الخاص بشهر مايو سوف ينزل يوم 1 مايو 2024.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

بخطوات سهلة وبسيطة تيسير الأمر على المتقاعدين يمكنهم الاستعلام عن رواتب المعاشات من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة المعاشات الاجتماعية من هنا.

تعبئة اسم المستخدم لك وكلمة المرور.

اضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

اضغط على أيقونة الإستعلام عن الراتب.

قم بإدراج رقم الهوية الشخصية وكذلك الكود المرئي.

عند النقر على تأكيد سوف يتم عرض كافة المعلومات الخاصة براتب المتقاعد.

هل يمكنني صرف معاشي التقاعدي؟

نعم يمكنكم الحصول على المعاش التقاعدي بشكل نقدي على وجه السرعة كاملا أيًا كان حجمه.

كيف اعرف قيمة معاشي؟

يمكنكم الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيف اعرف كم معاشي؟