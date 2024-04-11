نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات إسقاط المركبات دون تكاليف في المملكة العربية السعودية عبر أبشر لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إجراءات إسقاط المركبات دون تكاليف في المملكة العربية السعودية عبر أبشر لعام 2024

الأن بات بإمكان مالكي المركبات الاستفادة من خدمة إسقاط المركبات دون رسوم عبر النظام الإلكتروني، من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، هذه الخدمة التي تقدم إلكترونيا، تخلص المالك من أي التزامات قد تنشأ مستقبلا بخصوص المركبة، سنستعرض في موقعنا الشروط اللازمة لإسقاط مركبة قديمة في السعودية

متطلبات إسقاط المركبات القديمة في المملكة العربية السعودي



لإسقاط مركبة قديمة في المملكة العربية السعودية، تحدد الهيئة العامة للمرور مجموعة من الشروط، تشمل عادة ما يلي:

التأكد من عدم وجود مستحقات مالية، فيجب أن تكون المركبة خالية من أي مطالبات مالية أو مخالفات مرورية معلقة.

صلاحية رخصة السير، فيجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

تسليم اللوحات المعدنية، ويتعين على المالك تسليم اللوحات المعدنية للمركبة إلى الجهات المعنية.

ملكية المركبة، فيجب أن يكون المتقدم لإسقاط المركبة هو مالكها الفعلي أو مفوض بشكل رسمي من قبل المالك.

التوجه لمركز معتمد، يجب التوجه إلى أحد المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات لإتمام الإجراءات.

للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة حول العملية، من الضروري زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للمرور أو منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث يمكن أن تختلف الشروط والإجراءات بناءً على تحديثات القوانين والأنظمة.

لإسقاط المركبات عبر المنصة دون تكاليف



لتقديم طلب إسقاط المركبات دون دفع رسوم عبر منصة أبشر، يتبع أصحاب المركبات الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر الرقمية.

النقر على تبويب أبشر أفراد.

إدخال بيانات التسجيل، بما في ذلك اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور، ثم النقر على تسجيل الدخول.

من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختيار المواعيد.

اختيار حجز موعد جديد والضغط على خيار إسقاط مركبة.

تحديد المحافظة التي يقيم فيها صاحب المركبة لإجراء التسجيل.

اختيار أقرب فرع مروري وتحديد التاريخ المناسب.

قراءة الشروط والموافقة عليها.

الذهاب إلى إدارة المرور في الموعد المحدد لإتمام العملية.





من المهم ملاحظة أن عملية إسقاط المركبات تتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط، مثل حضور صاحب السيارة أو من ينوب عنه بتفويض رسمي، وموافقة صاحب المنشأة التي تبيع المركبات على تسليم اللوحات المعدنية في مدة لا تتخطى 5 أيام من تاريخ البيع. كما يجب أن تكون استمارة تسجيل المركبة سارية ويتم سداد أي مخالفات مرورية على المركبة القديمة قبل تقديم الطلب.