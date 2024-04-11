نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصحاب صكوك الأرض.. هل يمكنهم التقديم في برنامج سكني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصحاب صكوك الأرض.. هل يمكنهم التقديم في برنامج سكني؟

تعد مشكلة الإسكان والحصول على سكن مناسب من التحديات الرئيسية التي يواجهها الكثيرون في مجتمعنا ولحل هذه المشكلة وتوفير دعم سكني للفئات المحتاجة، تم إطلاق برنامج سكني الذي يوفر فرصة للحصول على الدعم السكني لأولئك الذين يملكون صك أرض باسمهم أو باسم أحد أفراد أسرتهم في هذا المقال، سنوضح بشكل مفصل وشامل كيفية الاستفادة من برنامج سكني ومنح الدعم السكني لأولئك الذين يمتلكون صك أرض باسمهم أو أحد أفراد أسرتهم.

توضيح هام من برنامج سكني لمن يملك صك أراضي



أصدر برنامج سكني، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توضيحًا هامًا بخصوص منح الدعم السكني لمن يملك صك أرض باسمه أو أحد أفراد أسرته إنه لا تأثير لامتلاك صك أرض على استحقاق الدعم حيث أكد البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاقه للدعم السكني.

شروط الحصول على الدعم السكني



يُعد برنامج سكني أحد أهم البرامج التي تُساهم في تنمية القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحفيز الطلب على الوحدات السكنية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاستثمار في القطاع ويمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على الدعم السكني، شريطة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم سكني من قبل.

يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار سكني.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقدم المتقدم مستندات تُثبت دخله الشهري.

يشترط ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برامج دعم سكنية أخرى.



خيارات برنامج سكني



نجح برنامج سكني في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية عام 2022، وذلك من خلال توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة تناسب احتياجات المواطنين ويقدم برنامج سكني مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية والتمويلية التي تساعد المواطنين على تملك المنازل، تشمل:

الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

الوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.

تمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق العقاري.

دعم البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي.

تمويل القرض العقاري القائم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

توزيع الأراضي المجانية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.