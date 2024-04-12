نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز سلمان للإغاثة: توزيع 724 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بورتسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن توزيع 724 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3،760 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.