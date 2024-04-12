انت الأن تتابع خبر توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن خصم ألف ريال سعودي من بعض المستفيدين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام برنامج حساب المواطن بالرد على استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن تخفيض المساعدة في شهر أبريل، حيث طرح تساؤل من قبل أحد المستفيدين عبر حساب خدمة المستفيدين: "تم خصم أكثر من 1000 ريال من والدي ولكن شيك الدفعة المالية لا يذكر سبب النقص، فكيف يمكنني معرفة سبب النقص في الدفعات المالية المستقطعة من الدعم؟ وكيف يمكنني تقديم اعتراض؟ كل هذه التساؤلات سنوضحها في المقال التالي.

حساب المواطن خصم 1000 ريال سعودي

أجاب برنامج حساب المواطن على تساؤلات واستفسارات بعض المستفيدين بشأن نقص دعم شهر أبريل الحالي، وكان أحد المستفيدين في رسالة يعبر من خلال حساب خدمة “العناية بالمستفيدين” بأن مخصوم منه أكثر من 1000 ريال سعودي وقد تم التدقيق على الدفعات المالية فما هو سبب النقص وكيف يمكن معرفة أسباب نقص الدعم؟، حيث أنه لم يتمكن من تقديم الاعتراض، وأجاب برنامج حساب المواطن بالتفصيل فإنه يأمل من المستفيد الرئيسي بأن يتواصل من خلال الرقم اتصال الموحد 19912 لمساعدته في التعرف على أسباب نقص الدعم.

خدمة صوتك مسموع 1445

العديد من المستفيدين برنامج حساب المواطن يلجأوا في حالة مواجهتهم لأي مشكلة تتعلق بمبلغ الدعم أو أي مشكله أخرى بالبحث عن قناة يمكنهم من خلالها تقديم الشكوى للمسؤولين عن برنامج حساب المواطن وتعمل خدمة صوتك مسموع بشكل كبير على الاستماع لكافة شكاوى المستفيدين واستفساراتهم المختلفة هدفها هو تقديم خدمة بشكل أسرع، ولهذا السبب يتم تقديم طلب الاعتراض على خدمة صوتك مسموع من خلال الخطوات التالية:

الانتقال للبوابة الإلكترونية حساب المواطن من هنا .

. بعد ذلك تسجيل بيانات الحساب.

ثم الانتقال خدمة صوتك مسموع.

كتابه شرح الشكوى.

ثم رقم الهاتف.

بعدها تقديم الطلب.

والجدير بالذكر في حال تقديم الطلب من خدمة صوتك مسموع لن يتمكن مقدم طلب من حذف الطلب مرة أخرى.

متى يتم الخصم من حساب المواطن؟

إذا أمضى المستفيد أو المستفيد الأساسي أكثر من 90 يومًا في الخارج، يتم احتساب الخصم عن كل يوم إضافي على أساس مبلغ الدعم اليومي المخصص للاستحقاق الفعلي.

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