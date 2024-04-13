نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض نسبة القضايا العمالية في المملكة بـ 23% خلال الربع الأول من 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن إجراءات إحالة القضايا إلى لجنة الصلح أسهمت في خفض نسبة القضايا العمالية في المملكة بـ 23% في الربع الأول من 2024.

وقال "الوهيبي": ليس كل من ذهب إلى القضاء مباشرة يتم إحالة القضية إلى المحكمة ولكن هناك إجراءات أولية تتعلق بالتسوية الودية.

وأضاف: في حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية عبر لجان الصلح أو الإدارات المختصة بالصلح يتم إحالتها إلى الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل.