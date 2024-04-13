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انخفاض نسبة القضايا العمالية في المملكة بـ 23% خلال الربع الأول من 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن إجراءات إحالة القضايا إلى لجنة الصلح أسهمت في خفض نسبة القضايا العمالية في المملكة بـ 23% في الربع الأول من 2024.

وقال "الوهيبي": ليس كل من ذهب إلى القضاء مباشرة يتم إحالة القضية إلى المحكمة ولكن هناك إجراءات أولية تتعلق بالتسوية الودية.

وأضاف: في حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية عبر لجان الصلح أو الإدارات المختصة بالصلح يتم إحالتها إلى الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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