نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% حيز التنفيذ بعد 5 أيام، في تاريخ 9 /‏10/‏ 1445؛ الموافق 18 /‏4/‏ 2024.

وجدّد المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة؛ التذكير بأن سداد المخالفات المرورية يتم من خلال نظام سداد أو منصة "إيفاء" فقط.

وأشار إلى تطبيق المادة 75 من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18 /‏4/‏ 2024، فيما تقتضي حسب الإعلان الجديد المادة ذاتها تخفيض المخالفة الواحدة بنسبة 25%.

وتقتضي المادة 75 الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

أما عن الحالات التي لا تستوجب فيها الاستفادة من التخفيض، خصوصا الـ25%، فتتلخص في انقضاء مهلة الـ15 يومًا للسداد دون التقدُّم بطلب مهلة الـ90 يومًا، أو بانقضاء 30 يومًا من المهلة الخاصة بـ90 يومًا للسداد في حال طلبها.