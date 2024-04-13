نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن البيئي يقبض على 3 مخالفين للنظام بسبب الصيد دون ترخيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطنين: يوسف عتيق العميري، وريان أحمد العميري، وعبدالعزيز عتيق الحويطي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص وبحوزتهم بندقية هوائية، و(42) طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الحجل العربي غرامة (10،000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5،000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10،000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.