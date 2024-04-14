نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاقة دعم حساب المواطن بإعانة حافز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل من حافز فلا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت”ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

حساب المواطن ودعم حافز

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار من أحد المستفيدين بشأن، مدى تأثر الدعم براتب الإعانة للمستفيدين من حافز.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه: “هل ينقطع دعم حساب المواطن إذا كانت الزوجة تحصل على راتب إعانة بحث عن عمل؟”.

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “في حال وجود دخل من حافز لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت”ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”،وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيم الدعم.

إضافة تابع في حساب المواطن

ويتيح برنامج حساب المواطن، إضافة تابع للاستفادة من الدعم، ويمكن إضافة تابع في حساب المواطن من خلال الجوال عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع حساب المواطن

2. تسجيل الدخول إلى حسابك

أدخل رقم الهوية الوطنية.

أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرئي.

3. الوصول إلى قائمة “التابعين”

من القائمة الأفقية، اختر “تفاصيل الطلب”.

اختر “التابعين” من الصفحة الجديدة.

4. إضافة تابع جديد

اضغط على زر “إضافة تابع”.

أكمل البيانات المطلوبة للتابع، مثل: رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد. صلة القرابة. الحالة الوظيفية.

أرفق المستندات المطلوبة، مثل: صك زواج (في حالة إضافة زوجة). صك طلاق (في حالة إضافة ابن/ة من زواج سابق). إثبات حالة الإعاقة (في حال كان التابع من ذوي الإعاقة). شهادة الميلاد بالنسبة للمواليد الجدد



5. مراجعة البيانات وإرسال الطلب

راجع جميع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

أقر بصحة البيانات وتعهد بالالتزام بشروط البرنامج.

اضغط على “حفظ”.

اضغط على “التالي”.

6. متابعة الطلب

ستتلقى رسالة نصية على رقم هاتفك المسجل في حساب المواطن تفيد بتأكيد استلام طلبك.

يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال حسابك في موقع أو تطبيق حساب المواطن.

استيفاء الطلب في حساب المواطن

يجب أولًا التأكد من استيفاء جميع شروط إضافة تابع قبل تقديم الطلب ثم التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في الطلب وأن يتم الإضافة خلال المدة التي تم تحديدها لتحديث بيانات حساب المواطن.