أهم خطوات إضافة تابعين في حساب المواطن

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أحمد جودة - القاهرة - هناك عدة خطوات يجب اتباعها لإضافة تابعين في حساب المواطن عملية متاحة على مدار العام حيث يمكن لرب الأسرة أن يضيف أي تابع جديد ينضم لأسرته مثل حديثي الولادة أو الزوجة الجديدة أو غيرها من الأفراد الذين ينضمون للأسرة مثل المستفيد المستقل الذي فقد أحد شروط الاستقلالية فهنا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة.

شروط إضافة تابعين في حساب المواطن

قبل الشروع في إضافة تابع إلى حساب المواطن، تأكد من استيفاء الشروط التالية:

أن تكون مسجلًا في برنامج حساب المواطن.

تحديث بياناتك في الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاد المولود الجديد (في حال إضافة مولود جديد).

التأكد من عدم وجود أي أخطاء في بياناتك أو بيانات التابع على منصة أبشر.

أن يكون لديك حساب نفاذ.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن