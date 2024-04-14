نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم خطوات إضافة تابعين في حساب المواطن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هناك عدة خطوات يجب اتباعها لإضافة تابعين في حساب المواطن عملية متاحة على مدار العام حيث يمكن لرب الأسرة أن يضيف أي تابع جديد ينضم لأسرته مثل حديثي الولادة أو الزوجة الجديدة أو غيرها من الأفراد الذين ينضمون للأسرة مثل المستفيد المستقل الذي فقد أحد شروط الاستقلالية فهنا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة.
شروط إضافة تابعين في حساب المواطن
قبل الشروع في إضافة تابع إلى حساب المواطن، تأكد من استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون مسجلًا في برنامج حساب المواطن.
- تحديث بياناتك في الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاد المولود الجديد (في حال إضافة مولود جديد).
- التأكد من عدم وجود أي أخطاء في بياناتك أو بيانات التابع على منصة أبشر.
- أن يكون لديك حساب نفاذ.
خطوات إضافة تابع في حساب المواطن
- الدخول إلى موقع حساب المواطن
- تسجيل الدخول عن طريق رب الأسرة أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.
- الدخول على تفاصيل الطلب.
- اختيار بيانات “التابعين”.
- النقر على “إضافة تابع جديد”.
- اختيار نوع التابع.
- إدخال البيانات الشخصية للتابع: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، المهنة، جهة العمل (إن وجدت)، الدخل الشهري (إن وجد).
- رفع المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الأحوال المدنية للتابع، صورة من شهادة الميلاد (للمواليد الجدد)، صورة من عقد الزواج (للتابعين المتزوجين)
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- النقر على “إرسال”.
- متابعة حالة الطلب حيث يمكنك متابعة حالة طلب إضافة التابع من خلال الدخول إلى “بياناتي” ثم “التابعين”.
- في حال وجود أي ملاحظات على الطلب، ستصلك رسالة نصية على هاتفك المسجل في حساب المواطن.
- بعد مراجعة الطلب سوف تصدر نتائج الأهلية للتابع المضاف حديثًا.
- في حال قبول الطلب، سيتم إضافة التابع إلى حسابك وستبدأ في تلقي الدعم المالي بعد صدور الأهلية.